«В снежном плену у графа». В Румынии ищут британского туриста: удастся ли его спасти?

Молодой британский турист бесследно исчез в суровых Карпатах Румынии, в непосредственной близости от легендарного замка Бран, известного благодаря мрачной славе резиденции графа Дракулы. Информация об инциденте появилось на страницах The New York Post.

18-летний Джордж Смит, учащийся Бристольского университета, отправился в сольный горный поход 23 ноября. Во время пути альпинист сумел активировать аварийный маячок, передав сигнал бедствия. В нём студент сообщил, что потерял ориентировку на маршруте и испытывает симптомы сильного переохлаждения. В рамках развернутой поисково-спасательной операции к настоящему моменту был найден только рюкзак юноши с его личными вещами и туристическим снаряжением.

Спасательные работы проходят в крайне тяжёлых условиях. Свирепствующая в горах непогода и обильные снегопады создают серьёзные препятствия: на некоторых отрезках предполагаемого пути следования студента высота снежного покрова превышает два метра. Несмотря на сложности, поиски пропавшего альпиниста не прекращаются.

