В Сочи неосторожная туристка лишилась часов Rolex за 2 млн рублей

Нейропсихолог из России Екатерина лишилась часов Rolex стоимостью 2 миллиона рублей во время отдыха в Сочи, сообщает Baza.

Инцидент произошел в начале августа, когда девушка, выпив два бокала вина, решила совершить ночной заплыв с новым знакомым. Оставив драгоценный аксессуар под стопкой одежды на пляже, она обнаружила пропажу уже через 10 минут.

Поиски часов мгновенно переросли в конфликт с группой молодых людей, которых пострадавшая заподозрила в краже. Диалог с предполагаемыми охранниками пляжа сразу перешел во взаимные обвинения: мужчины упрекали девушку в «непотребном поведении в воде», а она открыто назвала их ворами. Напряженная ситуация закончилась физическим насилием — один из спутников Екатерины получил удар в лицо.

Прибывшие на место полицейские отреагировали на эмоциональный запрос о помощи советом «не истерить», чтобы самой не оказаться в отделении. Просмотр записей с камер наблюдения не дал результатов — момент предполагаемой кражи на видео отсутствовал. Потерпевшая уверена, что кадры могли быть намеренно отредактированы. Она намерена добиться справедливости и вернуть часы, которые оставила без присмотра.

