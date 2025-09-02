Туристка пострадала от камнепада в горах и ждет спасателей

На Эльбрусе туристка из Москвы пострадала от камнепада, сошедшего в районе скал Пастухова. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT .

На Эльбрусе произошло ЧП: жительницу Москвы завалило камнями. Инцидент произошел в районе скал Пастухова, которые находятся на высоте 4600 метров. Как стало известно, 35-летняя москвичка вместе с компанией друзей самовольно решила покорить вершину, не зарегистрировав свою группу.

По информации источников, всего в ее составе было восемь человек. Внезапно сошедший камнепад накрыл женщину, причинив ей различные травмы. На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшей. Подробности происшествия и дополнительная информация выясняются.

Ранее пожилая женщина сорвалась с горы во время похода на глазах у всех.