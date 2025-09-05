В Сочи у ребенка четыре раза за 25 минут остановилось сердце

В Сочи произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) с 10-летним мальчиком, у которого за 25 минут четыре раза останавливалось сердце. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» сообщила «Лента.ру».

По предварительным данным, ребенок потерял большое количество крови из-за некоего ранения. О какой именно травме идет речь, не уточняется. На место инцидента оперативно прибыла бригада скорой помощи. Мальчика немедленно отвезли в стационар.

Медики провели многочасовую операцию, в ходе которой им удалось стабилизировать состояние пациента. Благодаря оперативным и профессиональным действиям врачей функции мозга ребенка были сохранены. Через двое суток к мальчику начала возвращаться речь, и сейчас он проходит реабилитацию в общей палате.

