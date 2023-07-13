В Сочи возобновили работу пляжи, закрытые из-за ливня

В Сочи вновь стали доступны для купания пляжи после того, как по региону прошелся страшный циклон, сообщает корреспондент РИА Новости.

Купанье в Сочи было запрещено на протяжении четырех дней – с 9 июля.

Вчера была проведена санитарная уборка пляжных территорий. Побережье было очищено от нанесенного штормом мусора, проведена дезинфекция лежаков.

Правда, как сообщает портал «Сочи онлайн» самые нетерпеливые туристы, несмотря на запрет и сохранение реальной опасности, начали купаться еще накануне, объясняя это тем, что время их отпусков подходит к концу.