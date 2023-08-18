В Софии атаковали палаточный лагерь защитников памятника Советской Армии
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Минувшей ночью неизвестные совершили нападение на людей, защищающих памятник Советской Армии в Софии. Об это рассказывает газета «24 часа».
Молодые люди забросали палаточный лагерь защитников памятника петардами и попытались разбить подножие монумента.
Задержано четверо вандалов.
Ранее правительство Болгарии приняло решение переместить памятник. Добровольцы из разных политических объединений встали на защиту монумента.