В Союзе пенсионеров озвучили основную проблему пожилых жителей РФ

Зампред нижней палаты парламента Борис Чернышов призвал освободить пенсионеров от обязанности платить налог при сдаче квартир в аренду. Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский назвал основные проблемы современных пенсионеров в нашей стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в данной инициативе должно быть уточнение, что это касается только одного дополнительного жилья, которое сдается в аренду.

Эксперт пояснил, что потребительская картина пенсионеров весьма сильно подвержена влиянию инфляции.

По его мнению, основными проблемами пенсионеров являются проблема хорошего медсопровождения, выключение из социально-культурной жизни.