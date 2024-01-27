В Союзе похоронных организаций требуют уволить отказавшихся копать могилу ритуальщиков из ХМАО

В ХМАО родственникам умершей женщины пришлось двое суток самим рыть могилу в мерзлом грунте. При этом в каждом субъекте РФ установлен гарантированный перечень ритуальных услуг, которыми может бесплатно воспользоваться любой гражданин при организации похорон или кремации близкого человека. По словам президента Союза похоронных организаций и крематориев РФ Павла Коктыша, все данные гарантии прописаны в Законе РФ «О погребении и похоронном деле». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.