В Совете Федерации назвали причину внезапной смерти сенатора Лебедева

Напомним, о смерти члена Совета Федерации от правительства Нижегородской области Владимира Лебедева стало известно в четверг, 30 ноября. О кончине 61-летнего сенатора проинформировал губернатор региона Глеб Никитин.

По словам руководителя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, Лебедев скончался от инфаркта.

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные», — цитирует Тимченко РИА Новости.

Тимченко отметил заслуги Лебедева, подчеркнув, что тот всегда отстаивал интересы своего региона, боролся за интересы аграриев и являлся «крепким государственником».