В СПЧ заявили, что миграционный контроль – это не услуга

Как пишет агентство «РИА Новости», в совете по правам человека сообщили о значении миграционного контроля в обеспечении безопасности России. При этом было отмечено, что важно избавиться от неправильного понимания миграционного контроля как предоставления услуги. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

Также стоит отметить, что полиция проводит совместные рейды с военкоматами для выявления нарушителей миграционного законодательства. В результате проведенного мероприятия в Петербурге около сотни иностранцев с российским гражданством были доставлены в военкомат.