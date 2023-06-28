Вооруженные силы Украины планировали своим контрнаступлением разгромить российские позиции. Но по итогу все вышло далеко не так. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Наверняка руководитель киевского режима прекрасно понимает, что сейчас практически не изменить ситуацию, даже несмотря на то, что Запад активно поставляет вооружение Украине. Всю бессмысленность такой помощи в очередной раз доказывают ВС РФ, уничтожая иностранную технику.

Из-за этого Скотт Риттер, бывший американский разведчик, предположил, что сейчас Киев надеется только на одно: гнев со стороны НАТО, который обрушится на Россию. Чтобы это, в конце концов, произошло, Зеленский не прекращает выпрашивать помощь, которая становится бессмысленной жертвой на глазах у всего мира.

Украинский президент уверен, что это должно повлиять на дальнейшее развитие затянувшегося конфликта.