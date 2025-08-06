В США осужденный закричал от невыносимой боли во время казни

Приведение смертельного приговора в исполнение в американском штате Теннеси превратилось в мучительную процедуру из-за того, что медики не отключили дефибриллятор перед введением смертельной инъекции в организм осужденного. Об этой истории сообщила газета The New York Post (NYP).

Речь идет о казни 65-летнего Байрона Блэка, приговоренного к высшей мере наказания по американским законам за убийство своей подруги и двух ее дочерей в 1988 году.

Блэк был объявлен мертвым в 10:43 утра, но, как рассказала его адвокат, последние минуты жизни мужчины сопровождались страданиями.

Юрист Келли Генри сообщила, что из-за имплантированного кардиостимулятора-дефибриллятора процедура могла пройти с осложнениями. Устройство, предназначенное для регулирования сердечного ритма, могло дать разряд в ответ на действие препаратов, что и произошло.

«Тот факт, что он смог несколько раз поднять голову и выразить боль, говорит о том, что препарат действовал не так, как утверждают эксперты штата», — отметила она.

Перед исполнением приговора судья первой инстанции постановил отключить дефибриллятор, однако Верховный суд Теннесси отменил это решение. Губернатор Билл Ли также отказался смягчить наказание, несмотря на то что защита настаивала на пересмотре приговора из-за очевидной умственной отсталости.

Эта казнь стала второй в Теннесси с мая и положила конец пятилетнему перерыву в исполнении смертных приговоров в штате. Блэк стал 28-м человеком, казненным в США в 2025 году — это самый высокий показатель с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в США надзиратели по ошибке выпустили опасного преступника из печально известной тюрьмы прихода Орлеан.