В США представили фото новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider
Фото: [соцсети]
Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman запустила тестирование двигателя новейшего американского бомбардировщика B-21 Raider, проинформировал интернет-журнал Air and Space Forces.
Также были представлены фотоснимки крылатой машины, собранной по технологии «стелс». Бомбардировщик B-21 Raider стоит как в ангаре, так и на взлетно-посадочной полосе.
«Northrop Grumman 12 сентября объявила о том, что B-21 начал гонку двигателя в рамках программы наземного тестирования», — говорится в публикации.
Фото: [соцсети]
В материале уточняется, что первый тренировочный полет B-21 Raider намечен на конец 2023 года.