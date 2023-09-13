В США представили фото новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider

Также были представлены фотоснимки крылатой машины, собранной по технологии «стелс». Бомбардировщик B-21 Raider стоит как в ангаре, так и на взлетно-посадочной полосе.

«Northrop Grumman 12 сентября объявила о том, что B-21 начал гонку двигателя в рамках программы наземного тестирования», — говорится в публикации.

Фото: [ соцсети ]

В материале уточняется, что первый тренировочный полет B-21 Raider намечен на конец 2023 года.