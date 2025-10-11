В США приговоренный к смертной казни преступник скончался от старости

Гражданин США Фред Синглтон, приговоренный к смертной казни, умер в тюрьме в возрасте 81 год. Он прождал исполнения приговора 42 года. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Приговор Синглтону был вынесен еще в 1983 году. Его признали виновным в убийстве, изнасиловании и краже. После этого он провел 42 года в тюрьме штата Южная Каролина, став рекордсменом штата по пребыванию в камере для смертников. Осужденный скончался в возрасте 81 года.

«Заключенный из Южной Каролины умер естественной смертью в тюремной больнице», — указало издание.

Такой долгий срок пребывания в камере был обусловлен проблемами с психикой преступника. Он не был в состоянии осознать предстоящую казнь, в частности, он мог отвечать на все вопросы только односложными ответами «да» или «нет». По закону, его нельзя было заставить принимать препараты только для того, чтобы впоследствии казнить. Смертника держали в камере на тот случай, если медики разработают новые препараты, которые позволят ему выздороветь.

