Приговоренного за жестокое убийство пермского милиционера выпустили на свободу

Осужденный за совершенное в 1995 году жестокое убийство пермского сотрудника правоохранительных органов Дмитрия Власова уроженец Читинской области Андрей Попов в августе 2025 года вышел на свободу, сообщил properm.ru.

По данным издания, Андрей Попов в 1996 году был приговорен к расстрелу. В связи с мораторием на смертную казнь осужденному поменяли вид наказания на пожизненное заключение в колонии. Гражданин периодически обращался в суд с просьбой пересмотреть дело. В 2016 году Верховный суд РФ отказал в условно-досрочном освобождении.

«13 августа 2025 года коллегия кассационного суда неожиданно изменила приговоры от 1996 года и 2012 года. Попову за убийство милиционера Дмитрия Власова было вынесено наказание в 15 лет лишения свободы. А сроки за остальные преступления — разбой, участие в бандформировании и хулиганство — этот максимальный срок поглотил», — сообщил properm.ru.

По данным издания, 57-летний мужчина был освобожден в середине августа 2025 года. Собеседники Properm.ru, работающие в правоохранительных органах, признались, что до последнего не могли предположить подобное развитие событий.

По информации издания, в момент убийства милиционера Попову было 27 лет. Правоохранитель Дмитрий Власов преследовал преступника и его сообщников. Он был расстрелян в упор. Подозреваемый уже находился в государственном розыске. До трагического инцидента с милиционером, по версии следствия, Попов убил четырех человек. От сотрудничества со следствием не отказывался.

