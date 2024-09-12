В США учительницу приговорили к пяти годам условно за совращение ученика

В США вынесли приговор учительнице за секс с 17-летним школьником.

Учительница из американского штата Миннесота избежала наказания за совращение 17-летнего ученика. В течение некоторого времени женщина скрывалась от следствия.

Как сообщает KSTP-TV, расследование в отношении 24-летнего педагога по английскому языку началась в середине марта. Тогда 17-летний ученик средней школы Святого Павла в городе Сент-Пол сообщил сотрудникам полиции о том, что учительница занялась с ним сексом в кабинете, пока никого не было.

Молодой человек рассказал, что педагог приглашала его к себе домой, но он не согласился.

Полиция некоторое время не могла найти учительницу.

В июле она призналась в содеянном в обмен на смягчение статьи. Суд приговорил педагога к пяти годам заключения условно и 160 часам общественных работ.

Кроме того, американку обязали зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступление против половой неприкосновенности. Ей запрещены контакты с несовершеннолетними, в том числе с пострадавшим юношей, а также со взрослыми, которые находятся в уязвимом положении.

Ранее сообщалось о том, что учитель-педофил арестован в Можайском районе.