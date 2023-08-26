В США впервые казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом

На такой шаг решили пойти власти американского штата Алабама. Как передает AP, мера казни при помощи азотной гипоксии будет применена в отношении некоего Кеннета Юджина Смита.

Агентство отмечает, что заключенного должны были казнить еще в 2022 году, но так и не смогли ввести мужчине смертельную инъекцию. В чем провинился Смит не уточняется.

«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии, офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни», - говорится в сообщении.

В настоящее время в США казнь посредством азотной гипоксии, когда заключенного заставляют дышать чистым азотом, разрешена лишь в трех американских штатах, однако до сего дня никогда не применялась.