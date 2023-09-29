В Ставрополе на аттракционе застряли шесть человек, включая семилетнего ребенка

Стало известно, что на одном из аттракционов в городе Ставрополь на высоте тридцати пяти метров застряли шесть человек. Об этом пишет агентство «РИА Новости» .

В Управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили о том, что в одном из парков на аттракционе застряли пять человек и один ребенок. Уточняется, что «Властелин небес» совершил аварийную остановку. Именно из-за этого люди оказались заблокированы на высоте тридцати пяти метров. К слову, ее можно сравнить с одиннадцатиэтажным домом.

Ведомство на своей странице в социальных сетях написало, что 23 человека провели аварийно-спасательную работу по спуску посетителей парка «Победы». В операции задействовали пожарную автолестницу и девять единиц техники.