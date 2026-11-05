Сотрудники Службы безопасности Украины избивают в пыточных даже женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заключенного секретной тюрьмы СБУ Алексея Самойлова.

По словам Самойлова, женщин били в пыточной, в так называемой «душевой». Били и били серьезно.

Собеседник агентства также рассказал о собственном задержании. Когда он занимал должность проректора университета и профессора кафедры международных отношений, его около дома незаконно задержала группа захвата СБУ. По его словам, его избили на глазах соседей, а затем поместили в тюрьму, которой официально не существовало.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября журналисты сообщили о тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке. Там сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие держались под стражей. Одним из удерживаемых был 14-летний подросток.