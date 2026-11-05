В Европе отказались видеть врага в России: заявление Моргантини

Моргантини призвала избежать войны с Россией и распустить НАТО

Политика

Бывший вице-председатель Европейского парламента Луиза Моргантини выступила с заявлением, которое идет вразрез с официальной линией Брюсселя: Россия не является врагом Европы. Об этом сообщает RT.

По словам политика, считать Россию врагом нельзя. И война между Европой и Россией недопустима.

Моргантини подчеркнула: европейские страны должны сделать все, чтобы избежать конфликта. Причем настолько, что она допустила роспуск НАТО как один из способов разрядить обстановку.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского испугалось выборов в Европе.

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