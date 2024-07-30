В столичном Дептрансе рассказали, какая поездка в метро будет стоит 2 тысячи рублей

В Департаменте транспорта Москвы напомнили о том, что в метро запрещено передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. В противном случае нарушитель получит штраф 2000 рублей. По данным ведомства, с апреля текущего года около 400 человек были оштрафованы за использование СИМ в подземке.

Также москвичей призывают сообщать о подобных случаях с помощью мобильного приложения «Пассажир-Машинист» или непосредственно сотрудникам станций и полиции. Столичный Дептранс подчеркивает, что использование электросамокатов и аналогичных средств передвижения в метро небезопасно для пешеходов и создает помехи для движения на станциях.