В ступинском лицее №1 заменят кровлю и все коммуникации в рамках капремонта

В подмосковном Ступине активно продолжаются работы по капитальному ремонту в лицее №1, основное здание которого было построено в 70-х годах прошлого века. На текущем этапе специалисты демонтируют полы, перегородки и кровлю, при этом на объекте задействовано 52 работника.

Ход капремонта проинспектировал глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских, который посетил образовательное учреждение вместе с представителями депутатского корпуса, родителями и педагогами. По информации муниципальной администрации, в обновленном здании полностью заменят все инженерные коммуникации и кровельную систему, установят современное оборудование для видеонаблюдения и противопожарной безопасности.

Помимо внутренних работ, запланирована установка фасадов и комплексное преображение прилегающей территории. Для учащихся создадут универсальную спортивную площадку, беговые дорожки, полосу препятствий и специальную зону для сдачи нормативов ГТО. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Московской области, а завершение всех работ и открытие лицея запланировано на начало следующего учебного года.

