В Сургуте толпа чуть не линчевала автоледи из-за конфликта во дворе дома

В Сургуте, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, произошёл инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. Вечером во дворе дома на улице Пролетарской столкнулись несколько автомобилей. Информация об инциденте была опубликована в Telegram-канале «К-Информ»/

За рулем одного из них находилась женщина, а в других машинах сидели мужчины. Они начали выражать недовольство и агрессию по отношению к женщине, используя оскорбительные выражения и насмешки.

В результате действий нескольких взрослых мужчин, проживающая в Югре женщина была в замешательстве и совершила наезд на припаркованное транспортное средство. Она утверждает, что её хватали за верхнюю одежду и даже повредили платье. Некоторые жители также выразили поддержку пострадавшей.

«Во дворе Пролетарский, 4/1 вчера в десять вечера не могли разъехаться. Толпой мужчины напали на женщину с оскорблениями и унижениями. После съемки группа разъехалась», — приводится в публикации.

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщили, что уже начали работу по этому инциденту. Все участники конфликта идентифицированы, проводится расследование.

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