В Сургутском районе ХМАО откроют новую «Точку роста»

Как сообщает ugra-news.ru , на базе школы Солнечного реализуется уже десятый по счету инновационный центр. Этот проект направлен на создание комфортной образовательной среды для школьников.

В рамках него были получены цифровые лаборатории и робототехнические комплекты на общую сумму, превышающую 2 млн рублей. Это позволит более 1500 школьникам изучать биологию, физику, химию на углубленном уровне, а также заниматься освоением дополнительного образования в новых, инновационных форматах и помещениях.

Для эффективной реализации проекта педагоги, прошедшие специальную подготовку, будут активно помогать ученикам в освоении современных технологий и знаний. В создании также принимает непосредственное участие глава региона. Сам проект финансируется из местного бюджета.