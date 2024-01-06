В Таганроге полицейский обезвредил мужчину, пришедшего в алкомаркет с боевой гранатой
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В Таганроге старший сержант полиции Сергей Бережной сумел нейтрализовать покупателя алкомаркета, который угрожал продавцу магазина ручной гранатой, сообщили в пресс-службе МВД.
Ранее судимый мужчина находился в нетрезвом состоянии и решил вернуть деньги за приобретенный ранее алкоголь.
К счастью, неподалеку оказался сотрудник полиции. Сергей Бережной сумел выхватить у мужчины боеприпас и скрутить вымогателя.
Граната Ф-1 оказалась боевой и в рабочем состоянии.
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