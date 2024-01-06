В Таганроге полицейский обезвредил мужчину, пришедшего в алкомаркет с боевой гранатой

В Таганроге старший сержант полиции Сергей Бережной сумел нейтрализовать покупателя алкомаркета, который угрожал продавцу магазина ручной гранатой, сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее судимый мужчина находился в нетрезвом состоянии и решил вернуть деньги за приобретенный ранее алкоголь.

К счастью, неподалеку оказался сотрудник полиции. Сергей Бережной сумел выхватить у мужчины боеприпас и скрутить вымогателя.

Граната Ф-1 оказалась боевой и в рабочем состоянии.

Дебошир арестован, за хранение взрывчатки ему грозит до 12 лет.