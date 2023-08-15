В тайге найден ребенок, который пропал во время сбора грибов

Десятилетний мальчик, который пропал в тайге под Красноярском во время сбора грибов с отцом, был успешно найден.

Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД Красноярского края.

Сотрудники полиции Емельяновского района получили информацию о том, что мальчик найден и находится в безопасности. Ранее стало известно, что ребенок с отцом отправился на сбор грибов, и их автомобиль застрял на дороге между поселками Элита и Арейское. В результате происшедшего, мальчик решил пойти за ветками в лес и потерялся. Сразу же начались поисковые мероприятия, с привлечением нарядов полиции.

Ребенка удалось быстро найти, благодаря слаженным действиям поисковиков. Сейчас он находится в безопасности и чувствует себя хорошо.