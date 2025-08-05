В Талдоме открылась новая детская площадка ко Дню города

Мероприятие посетили заместитель главы и председатель Совета депутатов Талдомского городского округа, а также представители администрации парка.

Это событие стало настоящим подарком для юных талдомцев и их родителей. Теперь дети смогут с удовольствием проводить время, катаясь на современных и безопасных аттракционах, таких как качели, горки и другие развлечения.

Новая площадка спроектирована и построена с соблюдением всех норм безопасности и с учетом потребностей детского развития. Яркие и интересные игровые элементы создают позитивную и радостную атмосферу. На открытии собралось множество семей, которые активно участвовали в праздничных мероприятиях, играли и делились положительными эмоциями. Теперь это живописное место станет популярным центром притяжения для детского отдыха и общения.

Открытие новой игровой площадки – это важный шаг в улучшении условий для развития подрастающего поколения, а также способствует укреплению взаимосвязей между жителями города. Желаем всем ребятам увлекательных игр на новой площадке, а их родителям – радости от наблюдения за счастливыми лицами своих детей.