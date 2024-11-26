В Талдоме поблагодари сотрудников полиции за быструю поимку подозреваемого

В администрации Талдомского округа во время оперативного совещания провели церемонию награждения сотрудников уголовного розыска ОМВД России, которые оперативно определили личность стрелявшего в зоне лесного массива.

Глава округа Юрий Крупенин выразил благодарность специалистам за профессионализм и оперативное задержание подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ] Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ] Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ] Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

Ранее вблизи урочища Сергеевка на территории лесного массива произошел инцидент. Во время охоты неизвестный совершил два выстрела. Ранение получили двое местных жителей. Один скончался на месте происшествия. Второго доставили в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Злоумышленник спешно покинул территорию лесного массива.

Местные сотрудники ОМВД РФ начали оперативно-розыскные мероприятия. Профессиональную помощь им оказали коллеги из регионального Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ. В результате совместной работы был задержан местный житель 1983 года рождения.

Талдомский районный суд определил задержанному меру пресечения. Подозреваемого в преступлении заключили под стражу.