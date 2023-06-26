В Талдоме почтили память жителей, которые погибли в период Великой Отечественной войны

В Талдоме провели ряд мероприятий в День памяти и скорби 22 июня. В округе почтили память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В военные годы Талдомским комиссариатом были призваны порядка 14 тысяч местных жителей. Свыше 6 тысяч из них погибли.

Почтить память погибших пришли сотни жителей Талдома, Запрудни и Вербилок. Глава муниципалитета Юрий Крупенин, муниципальные депутаты, ветераны, активисты, молодежь округа приняли участие в гражданско-патриотической акции, в рамках которой прошли Минута молчания и возложение цветов к мемориалу.

Отметим, что в городском округе Талдом регулярно проводят различные патриотические мероприятия, направленные на воспитание в жителях любви к Родине.