В Талдоме прошла последняя сессия в текущем составе Совета депутатов округа

24 августа состоялась последняя сессия Совета депутатов Талдомского округа текущего созыва под председательством Михаила Аникеева. Напомним, что уже в сентябре в Талдомском округе пройдут выборы и депутатский корпус обновится. Выбирать новый состав представительного органа власти жители муниципалитета будут 10 сентября.

Началось заседание с награждения самых активных депутатов. Затем были рассмотрено множество важных вопросов в соответствии с повесткой дня. Так, в частности, депутаты рассмотрели о внесении изменений и дополнений в бюджет Талдомского городского округа на текущий года и на плановый период 2024 и 2025 годов. Были рассмотрены вопросы по согласованию передачи помещений в безвозмездное пользование Талдомской местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и другие важные вопросы.

В конце заседания председатель Совета депутатов поблагодарил главу Талдомского округа Юрия Крупенина, сотрудников администрации и депутатов за совместную конструктивную работу.

Напомним, этой осенью 10 сентября 2023 года пройдет единый день голосования. Отдать свои голоса жители округа смогут на выборах Губернатора Подмосковья и на выборах депутатов Совета депутатов Талдомского городского округа Московской области. Проголосовать можно будет как очно, так и удаленно, с помощью дистанционных инструментов.