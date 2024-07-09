В Талдоме состоялось торжественное открытие пешеходного моста через реку Хотча
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с жителями деревень Маклаково, Кишкиниха, Большое и Малое Курапово принял участие в открытии пешеходного моста через реку Хотча.
Мост был недоступен для пользования жителей нескольких деревень из-за проведения ремонтных работ. Теперь в целях безопасности людей мост обустроен тросовым ограждением и подходами из металлического настила на свайной основе.
Рабочие также провели работы по благоустройству территории вблизи моста, в рамках которой проложили тротуар, установили малые архитектурные формы, провели освещение, устранили затрудняющие проход кустарники и гнилые деревья, разместили урны.
Теперь ремонтные работы завершены. Мост, связывающий несколько населенных пунктов Талдомского городского округа, снова доступен для жителей и гостей округа.