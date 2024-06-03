В Талдомской больнице на новом рентген-аппарате за полгода провели 4000 исследований

Новый цифровой рентген-аппарат успешно показал себя за последние шесть месяцев использования врачами в городском округе Талдом. Он позволяет поставить более точный диагноз юным и взрослым пациентам при травмах.

Оборудование в округе установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новый цифровой рентген-аппарат проводит более точную диагностику при ушибах и переломах. Исследование на новом аппарате помогает также выявлять инфекционные заболевания органов и другие негативные процессы в организме.

Один из таких рентген-аппаратов установили в конце прошлого года в Запрудненском филиале, где точные рентгенологические исследования провели 4 тыс. раз за последние шесть месяцев. Еще два действуют в стационаре Талдома и в поликлинике Вербилок. Новую технику установили после ремонта кабинетов.

«Медтехника имеет ряд преимуществ: высокое качество снимков, оперативность получения результата, низкая лучевая нагрузка и безопасность исследований. Помогает врачам при постановке диагноза и выбора тактики лечения», — сказал и. о. главного врача Талдомской больницы Александр Орлов.

Современная техника оставила положительные впечатления у врачей и рентген-лаборантов. Они отмечают, что пользоваться аппаратом удобно и легко, к тому же, процедура проходит комфортнее для пациента.

Отметим, что обследования на новых цифровых рентген-аппаратах проводят для жителей по полису ОМС или по направлению врача.