В Талдомском городском округе обсудили ремонт дорог и вывоз мусора

В том числе, внимание уделили ремонту муниципальных дорог и готовности учебных заведений к приемке. Кроме того, обсудили работу по вывозу мусора, в том числе, случаи с переполненными контейнерами и навалами отходов на площадках.

Еще одной темой стала организация медицинской помощи в селе Никольское Талдомского городского округа. Напомним, недавно на заседании Совета депутатов было принято решение предоставить для безвозмездного бессрочного пользования Талдомской ЦРБ помещения по адресу: Новоникольское, 4. Исполняющий обязанности главврача Александр Орлов отметил, что сейчас больница готовится к ремонту помещения и ждет областного субсидирования на эти цели. Затем нужно будет пройти лицензирование.

Также на совещании говорили о праздновании Дня города 5 августа. В этот день в Талдомском городском округе откроют скейт-парк. Также в программе торжеств – турнир «Русская сила», фестиваль напитков и сбитень-шоу, выступления артистов и кавер-групп. Завершатся торжества красочным лазерным шоу и фейерверком.

«Важно сделать все, чтобы это событие стало запоминающимся, ярким, интересным, содержательным», - сказал Юрий Крупенин.

Он также добавил, что задача власти – обеспечить комфорт и безопасность гостей праздника.