В талдомском Григорово прошел прием жителей в формате выездной администрации

Администрация Талдома продолжает посещать населенные пункты округа. Жители Григорово и Серебренниково 5 июня смогли посетить прием и получить ответы на свои вопросы. Встреча длилась два часа, за которые пришедшие инициативные люди также смогли пройти бесплатные осмотр и консультацию «Мобильной поликлиники», направленной из Талдомской больницы.

Формат выездной администрации зарекомендовал себя положительно. Жители даже отдаленных поселений могут напрямую обозначить проблему, получить развернутые ответы на свои вопросы и посодействовать улучшению жизни округа. Глава Талдома Юрий Крупенин отметил, что такие мероприятия будут продолжаться.