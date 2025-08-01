В Талдомском округе идет масштабная реновация площади Карла Маркса

Этот крупномасштабный проект призван сформировать уютное и функциональное общественное пространство, предназначенное для жителей и посетителей города. На объекте задействована команда из 20 опытных профессионалов, которые прилагают максимум усилий для обеспечения высокого качества и своевременного завершения работ.

В рамках комплексного обновления площади запланировано множество улучшений. Уже установлена новая доска почета, завершается установка торговых точек, параллельно ведутся работы по озеленению, укладке асфальта и организации удобных парковочных мест. Для нормального функционирования обновленной площади получены все требуемые согласования и разрешения, включая подключение к системе освещения и запуск фонтана. Посетителей ждут новые зоны для прогулок, удобные места для отдыха и современное уличное освещение. Приоритетом является создание привлекательного и практичного пространства, которое будет способствовать общению и активному досугу.