В Талдомском округе началась вакцинация от гриппа

Пришло время позаботиться о своем здоровье и благополучии окружающих. Вакцинация — действенный метод снижения вероятности заражения гриппом, который может привести к опасным последствиям. Вирус гриппа ежегодно мутирует, и прививка формирует необходимый иммунитет, что особенно актуально для людей из групп риска.

Ежегодная кампания по вакцинации распространяется как на детей, так и на взрослое население. Медицинские организации округа готовы принять всех желающих и предлагают удобное время для вакцинации. Первыми прививку сделали глава Талдомского округа Юрий Крупенин, его заместитель, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев и депутаты, а также сотрудники структурных подразделений. Прививка признана безопасной и прошла все необходимые клинические исследования. Более того, вакцинация способствует не только защите от заболевания, но и сдерживанию распространения инфекции в обществе.

Вакцинация проводится в поликлинике Талдомского городского округа. Чтобы избежать скопления людей, желательно предварительно записаться на прием. Следует помнить, что прививка настоятельно рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам и детям.