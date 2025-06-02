В Талдомском округе отметили Международный день защиты детей

1 июня Талдом с радостью встретил Международный день защиты детей, подарив юным жителям и их родителям массу положительных эмоций.

В этот светлый день парки Талдомского округа стали местом проведения ярких праздничных гуляний, объединивших ребят всех возрастов. Разнообразные аттракционы, увлекательные мастер-классы и выступления творческих коллективов создали атмосферу настоящего волшебства. Дети смогли найти себе развлечение по вкусу: от активных спортивных состязаний до занятий творчеством.

Рисование на асфальте, спортивные игры и красочные театральные постановки подарили всем участникам ощущение безграничной радости и веселья. В парке «Солнечный берег» в рамках областной акции «Город профессий», приуроченной к Дню защиты детей, прошла интерактивная программа «Водная битва».

В этот особенный день команда Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева сделала приятный сюрприз для всех маленьких гостей, угостив их вкусным мороженым.

Каждый ребенок получил порцию мороженого, что стало символом веры в светлое и счастливое будущее. Празднование Дня защиты детей в Талдомском округе стало не только поводом для веселья, но и важным акцентом на защиту прав детей и создание комфортной среды для их полноценного развития.