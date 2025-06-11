В Талдомском округе отметили профессиональный праздник медицинских работников

В этот день чествовали не только опытных врачей, но и незаменимых медсестер, фельдшеров, санитаров и других сотрудников, которые ежедневно обеспечивают заботу и поддержку тем, кто в ней нуждается.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Официальная часть мероприятия началась с сердечных поздравлений и слов искренней признательности от представителей местной администрации и руководства медицинских учреждений. Выступающие подчеркнули самоотверженность и высокий профессионализм медиков, которые, несмотря на сложные условия и риски, продолжают спасать жизни и помогать людям.

Атмосферу праздника дополнили выступления местных творческих коллективов, создавших теплую и позитивную обстановку.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Кульминацией мероприятия стало вручение наград наиболее отличившимся работникам сферы здравоохранения — заслуженное признание их усердного труда и преданности профессии. День медицинского работника в Талдомском районе стал важным событием, подчеркивающим значимость выбора этой благородной профессии и призвания служить людям.