В Талдомском округе поздравили юных граждан России с получением паспортов

25 июня в здании администрации Талдомского округа состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации. Это событие стало важным и волнующим моментом в жизни ребят и их семей.

Среди почетных гостей мероприятия были глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев и представители фракции «Единая Россия». Они произнесли вдохновляющие слова, адресованные молодому поколению, призвав его с гордостью нести звание гражданина России, ответственно подходить к исполнению своих обязанностей, стремиться к знаниям и трудолюбию, направляя свои таланты и энергию на развитие страны.

Те, кто желает стать участником этой знаменательной церемонии, должны заранее уведомить об этом при подаче заявления в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).