В Талдомском округе при гимназии имени А.А. Цветкова, функционирует летний пришкольный лагерь «Планета Детства»

Утро в лагере стартует с утренней зарядки под руководством опытного преподавателя физической культуры, Елены Васильевны Федосеевой.

Зажигательная музыка и динамичные упражнения пробуждают ребят, даря им заряд бодрости и позитива для новых приключений. Елена Васильевна, благодаря своему профессионализму и оптимизму, делает привычную зарядку захватывающим событием, где каждый участник ощущает себя важной частью сплоченного коллектива.

После активного начала дня, ребят ждет полноценный и полезный завтрак.

В течение дня лагерь предлагает разнообразную программу, включающую в себя творческие занятия и активные игры на открытом воздухе. Каждый день в лагере наполнен яркими событиями и позитивными эмоциями.

Педагоги лагеря стремятся создать теплую и поддерживающую атмосферу, основанную на дружбе, взаимопомощи и творчестве, где каждый ребенок может реализовать свои способности, раскрыть свой потенциал и получить максимум удовольствия.