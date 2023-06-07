В Талдомском округе продолжается ремонт дорог

В Талдомском городском округе специалисты продолжают заниматься восстановлением автомобильных дорог после зимнего сезона. Работы в этом году стартовали 28 апреля, когда установились максимально благоприятные условия для этого.

Сейчас ремонт идет в режиме высокой интенсивности, при этом специалисты стараются увеличить темп выполнения работ.

В текущем году планируется отремонтировать 14 участков автомобильных дорог. Общая протяженность полотна составит более 27 километров.

В Запрудне уже успели завершить работы и получить положительный результат экспертизы. Жители могут наслаждаться ровным асфальтом на подъезде к СНТ «Флора» (1,24 км). Кроме того, к завершению подходят работы в д. Храброво (0,64 км).

Еще пять участков автодорог сейчас находятся на стадии ремонта:

— от платформы 119 км до д. Филиппово (3,43 км);

— д. Бородино (2,5 км);

— 3-й Пушкинский проезд п.Вербилки (0,98 км);

— ул. Собцова г. Талдом (0,545 км);

— подъездная дорога к СНТ «Волдынь», СНТ «Ветеран» (4,861 км).

В соответствии с муниципальным контрактом, который был подписан, будет выполнен капитальный ремонт на двух участках дороги д. Троица-Вязники (4,85 км). Также планируется в ближайшее время провести закупочные процедуры еще по 5 объектам протяженностью 7,178 км.

Обращаем внимание, что для выставления дорожного полотна на ул. Собцова будет использоваться так называемый евроасфальт. Этот материал обладает повышенной устойчивостью, что особо важно на дорогах с интенсивным движением.