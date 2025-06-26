В Талдомском округе продолжается снос аварийного жилья

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023–2027 годы в Талдомском округе активно ведутся работы по демонтажу аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: поселок Вербилки, улица Рубцова, дом 8.

Эта инициатива является важным этапом в улучшении жилищных условий населения и повышении безопасности жителей.

Постройки, признанные аварийными, создают потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, поэтому сносу подлежат только те здания, которые не подлежат восстановлению. Процесс демонтажа осуществляется в соответствии с установленным планом и на каждом этапе контролируется квалифицированными специалистами, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для жителей близлежащих домов.

Разрушающееся двухэтажное здание общей площадью 497,9 квадратных метров было построено в 1934 году. Со временем конструкция утратила свою прочность и была официально признана аварийной. Перед началом демонтажных работ из здания были выселены все проживающие в 8 квартирах, после чего заброшенное строение было готово к ликвидации.