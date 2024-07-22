В Талдомском округе прошла экологическая акция «Чистый лес»

«Лес – одна из главных составляющих здоровой окружающей среды для жителей любого региона. Сегодня для поддержания лесов необходим комплекс мероприятий: с одной стороны по предотвращению их вымирания из-за болезней или пожаров, а с другой – нужно восполнять леса новыми деревьями. Решением этих задач и займутся наши партийцы», – прокомментировал запуск проекта секретарь Московского областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проект запустило в марте 2023 года подмосковное отделение партии «Единая Россия». Цель — поддержание лесов в благоприятном состоянии.

«Леса России являются одним из самых ценных природных ресурсов страны, обладая огромным экологическим, экономическим и социальным значением. В Талдомском округе Московской области, где из 140 тыс. гектар территории 80 тыс. гектар занимают леса, особенно ценится их уникальное богатство и важная роль в жизни местных жителей. Один из наиболее ценных жемчужин Талдомского округа – поселок Вербилки, который полностью окружен лесами. Этот уникальный уголок природы служит важным местом для отдыха, экологического туризма и сохранения биоразнообразия. Я выражаю благодарность всем участникам, поддерживающим инициативы по сохранению и устойчивому использованию лесов. Мы, лесники, признательны Московской областной Думе и партии «Единая Россия» за поддержку инициативы Комитета лесного хозяйства. Ваша поддержка свидетельствует о важности совместных усилий в защите и управлении лесными ресурсами», — отметил в своем выступлении Александр Поляков, директор Талдомского лесничества.

Участники акции собрались в поселке Вербилки в субботу, 20 июля. В мероприятии принимали участие более 60 человек, в числе которых депутаты-единороссы, исполнительный секретарь местного отделения партии Евгения Юрина, депутат Московской областной Думы Александр Орлов, волонтеры МГЕР, курсанты АНО ДЮВПЦ «Вымпел — Талдом» им. Ю. Х. Егенмурадова, члены и сторонников партии «Единая Россия», юнармейцы и неравнодушные горожане.

«В наше время, когда вопросы экологии и сохранения природы становятся все более актуальными, каждый участник акции, каждый человек, который уделяет время и силы для того, чтобы сделать наш мир чище и зеленее, заслуживает особой благодарности и признания. Именно ваше стремление и деятельность в защите окружающей среды неоценимы и важны для будущего нашей планеты. Каждый участник акции, каждый волонтер, каждый человек, который выходит на улицу, чтобы убирать мусор, сажать деревья, участвовать в экологических мероприятиях, делает огромное дело. Ваше усердие и преданность привносят позитивные изменения в окружающую среду, делая ее более здоровой и ухоженной», — обратилась к участникам акции Евгения Юрина, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Участники убрали сухостой и упавшие деревья, собрали мусор. Вдоль народной тропы, которая начинается от Дачного переулка и проходит по направлению к железнодорожной станции, провели опиловку растений.

«Экологическая инициатива не только способствует улучшению состояния лесов и природы в целом, но и напоминает о важности соблюдения принципов экологической ответственности в повседневной жизни. Она призывает к осознанному потреблению, уменьшению использования одноразовых материалов и активному участию в экологических инициативах. Такие мероприятия не только способствуют улучшению экологической ситуации, но и способствуют формированию экологической культуры в обществе. Они помогают людям осознать важность бережного отношения к природе и понять, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды», — прокомментировал Александр Орлов.

Коллективная уборка лесного массива — яркий пример того, как можно добиться положительных изменений в окружающей среде, если действовать совместно. Администрация Талдомского городского округа благодарит каждого участника акции и выражает надежду, что подобные мероприятия оставят отклик в сердцах людей. Современному человеку важно понимать ценность заботы о природе.