В Талдомском округе прошли акции, посвященные Дню памяти и скорби

В городском округе Талдом почтили память павших земляков и всех героев, которые пожертвовали собой ради будущего поколений. Провели гражданско-патриотические акции, в ходе которых зажгли свечи памяти и возложили цветы на памятники.

22 июня 1941 года — одна из самых темных страниц в истории нашей Родины. С этого дня начался отсчет 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Участвовали в ней и жители городского округа Талдом: это свыше 14 000 человек, шесть тысяч из которых погибли при разных тяжелых обстоятельствах.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин присоединился к акции памяти. Он напомнил не только про отвагу предков, но и земляков, которые в настоящее время отстаивают интересы Родины на СВО, продолжая дело своих дедов.

В Талдоме зажгли огни, которые символизируют надежду и память о каждом, кто внес свой вклад в Великую Победу. Прошла акция «Свеча памяти», в которой участвовали неравнодушные жители, молодогвардейцы, волонтеры, депутаты Совета депутатов, члены Совета ветеранов и общественных организаций. Памятники украсили алыми гвоздиками и розами, почтили павших минутой молчания.