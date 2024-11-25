В Талдомском округе прошли мероприятия в честь Дня матери

Один из самых душевных праздников, День матери, отпраздновали в округе Талдом. В честь праздника провели тематические мероприятия, выражая поддержку и благодарность жительницам, которые приумножают нравственные ценности и наделяют поколения лучшими качествами.

Участие в мероприятиях приняли члены и сторонники партии «Единая Россия», которые на регулярной основе вместе с волонтерами поддерживают талдомские семьи с детьми, жен и матерей участников СВО. Для них в Талдоме организовали интересные мастер-классы, душевные встречи, гастрономические конкурсы и концерты. События провели в разных локациях: в Вербилках, Запрудне, Талдоме и Новоникольском, Павловичах, а также поселке Северный.

Хранительниц домашнего очага и заботливых матерей поздравили многие депутаты «Единой России» из Совета округа. Среди них Елена Полякова и Ольга Воронина, а также глава муниципалитета Юрий Крупенин.

«Дорогие наши женщины! Милые наши мамы! Я поздравляю вас с этим бесценным званием, которого вы поистине достойны. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким» - поздравил Юрий Крупенин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что в Талдоме успешно реализуют социальные программы в рамках президентского проекта «Демография». Благодаря ему 600 семей муниципалитета и 1800 детей получают необходимую соцподдержку.