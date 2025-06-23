В Талдомском округе прошли памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Талдомском округе прошли торжественные мероприятия в честь годовщины начала Великой Отечественной войны.

22 июня в Талдоме состоялись памятные события, приуроченные к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года – дата, навсегда запечатленная в истории нашей страны как символ трагедии. Миллионы советских граждан вступили в неравный бой, чтобы защитить свою землю от агрессора. Жестокая и кровопролитная война продолжалась 1948 долгих дней.

Вечером 22 июня 2025 года жители Талдомского округа собрались у Мемориального комплекса, возведенного в память о воинах-земляках, павших в годы Великой Отечественной войны. Здесь они воздали дань памяти всем, кто отдал свою жизнь за Родину.

«Вечная память героям!» - эти слова, произносимые нами с глубоким уважением к павшим воинам, звучат уже не одно десятилетие. Мы чтим их память, гордимся их подвигом и никогда не забудем жертвы, принесенные на пути к Победе»,-обратился к собравшимся глава Талдомского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин.

Он подчеркнул важность не только произнесения этих слов, но и понимания их истинного значения, осознания страданий, которые пережили наши предки, и передачи этой памяти будущим поколениям.

«Мы восхищаемся беспримерным мужеством и героизмом наших защитников, но вместе с тем глубоко ощущаем боль и горечь утраты. Каждый из 27 миллионов погибших был настоящим героем, отважно сражавшимся за независимость нашей страны. Наша признательность и почтение к павшим будут вечными, и их подвиг останется в истории навсегда»,-заявил Михаил Аникеев, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа, руководитель фракции «Единой России».

В День памяти и скорби более 300 свечей осветили Мемориальный комплекс, символизируя память о погибших. Активисты МГЕР, депутаты-единороссы, члены и сторонники Партии приняли участие в акции «Свеча памяти», организованной партией «Единая Россия».

Минута молчания стала данью уважения павшим героям. Лица собравшихся выражали скорбь и благодарность. Звуки метронома отсчитывали мгновения вечности, напоминая о высокой цене мира над головой.