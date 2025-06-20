В Талдомском округе прошли торжественные мероприятия, посвященные факельной эстафете «Бег гармонии – 2025»

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

В Талдомском городском округе состоялось мероприятие, посвященное встрече спортсменов, участвующих в факельной эстафете «Бег гармонии – 2025».

Легкоатлетов приветствовали в парке отдыха «Вербилки». Среди собравшихся были председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью Талдомского городского округа Пасько Александр Владимирович, спортсмены разных возрастов и многочисленные зрители.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Организаторы отметили, что факельная международная эстафета объединяет людей разных возрастов и из разных стран, пропагандируя активный образ жизни и здоровые ценности, а бег – один из наиболее доступных и популярных видов спорта.

Присутствующие имели возможность присоединиться к эстафете и принять участие в проносе факела Гармонии по территории парка.

После мероприятия команда легкоатлетов отправилась в парк культуры и отдыха «Победа» в городе Талдом, где их также ждала торжественная встреча.

Жители города и представители программы «Активное долголетие» приняли участие в передаче факела и приветственной речи, после чего состоялось общее фото.