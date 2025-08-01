В Талдомском округе прошло торжественное вручение паспортов молодым гражданам

Главой округа и председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым было вручено 11 молодым жителям главный документ, удостоверяющий их гражданство Российской Федерации.

Мероприятие привлекло внимание не только самих новоиспеченных граждан, но и их близких – родителей, друзей – а также представителей администрации района. Получение паспорта – важный рубеж во взрослой жизни, и каждый из ребят принял документ с чувством гордости.

С официальной частью церемонии началось приветственное слово главы округа. Он акцентировал внимание на значимости получения паспорта, подчеркнув, что этот документ является символом не только гражданской идентичности, но и осознанной ответственности перед обществом. Этот возраст знаменует собой начало самостоятельного пути, полного новых перспектив и испытаний.

По завершении официальной части всех присутствующих пригласили к неформальному общению и фотосессии, чтобы запечатлеть этот важный момент.

Желающие стать частью подобных торжественных событий могут подать заявку при обращении в МФЦ за получением паспорта, указав свое желание участвовать в церемонии.