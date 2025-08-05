В Талдомском округе проводятся санитарные рубки леса

В Талдомском городском округе, вблизи дачного кооператива «Смирновские дачи», ведутся работы по проведению санитарных сплошных рубок в лесном фонде.

В настоящий момент на территории Талдомского городского округа реализуется комплекс мероприятий, включающий санитарные сплошные рубки, охватывающие приблизительно 12 гектаров. Цель этих работ – повышение продуктивности и оздоровление лесных массивов.

Основная причина проведения данных мероприятий – необходимость поддержания здоровья и устойчивости лесной экосистемы. Сухостойные, поврежденные и усыхающие деревья представляют опасность для окружающей среды и близлежащих населенных пунктов. Они служат потенциальным рассадником вредителей и болезней, что может привести к ухудшению состояния значительных лесных участков.

Проводимые в округе санитарные рубки нацелены на восстановление деградировавших лесных угодий, повышение качества производимой древесины и сохранение биоразнообразия. В планах после завершения работ – проведение посадок новых саженцев и последующий уход за восстановленной природной средой.

Обращаемся ко всем жителям с просьбой проявить понимание и снисхождение в связи с проводимыми работами. В период проведения рубок возможны некоторые временные неудобства, однако ожидается, что их преодоление приведет к значительному улучшению состояния лесного хозяйства.