В Талдомском округе состоялась выездная встреча администрации с представителями одного из крупных предприятий

Участники получили возможность напрямую задать интересующие их вопросы, обсудить насущные проблемы и предложить свои идеи по улучшению развития территории округа.

Ответы на вопросы и обращения предоставили профильные заместители главы, депутаты от партии «Единая Россия», руководители различных структур и организаций. Основное внимание было уделено важнейшим аспектам жизни округа: обеспечению коммунальных услуг, состоянию дорожной сети, транспортной инфраструктуре и созданию комфортной городской среды.

Такой формат взаимодействия способствует выявлению реальных запросов жителей и поиску действенных решений для развития округа. Выездные встречи с населением — ценный механизм обратной связи, направленный на повышение качества жизни всех граждан.

В рамках мероприятия глава Талдомского округа Юрий Крупенин поздравил работников предприятия с 15-летием, выразив признательность за их многолетний труд и вклад в развитие предприятия. Лучшим сотрудникам были вручены почетные награды — грамоты и благодарственные письма — в знак признания их профессионализма, преданности работе и высоких производственных показателей.